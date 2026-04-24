Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrer wird von Pkw übersehen_ Kradfahrer wird schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 23. April, gegen 19:10 Uhr auf der Hagener Straße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen war ein 63-jähriger aus Wetter mit seinem PKW Mercedes auf der Hagener Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Grünewaldstraße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden 32-jährigen Ennepetal auf seinem Motorrad der Marke Aprilia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Ennepetal wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube geschleudert. Im Anschluss stürzte er auf die Fahrbahn. Durch den Unfall wurde der er schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Wetteraner erlitt einen Schockzustand. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hagener Straße zeitweise gesperrt.

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