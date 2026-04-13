Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: 18. April 2026: Tag der offenen Tür beim Hauptzollamt Rosenheim

rund 60 Zöllnerinnen und Zöllner geben Einblicke in ihre Arbeitsbereiche

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Rosenheim, Bad Reichenhall, Traunstein, Altötting, Mühldorf am Inn, Ebersberg, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Starnberg (ots)

Am Tag der offenen Tür am 18.04.2026 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr informiert der ZOLL in Rosenheim in der Münchener Straße 51 unter dem Motto "Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik" über seine vielfältigen Aufgaben. Das Vormittagsprogramm richtet sich speziell an Interessierte an einer Ausbildung oder einem dualen Studium beim ZOLL. Ab 13:00 Uhr stehen die Pforten für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet, die an der Arbeit des ZOLLs interessiert sind. Einer Voranmeldung bedarf es nicht. An vielen themenbezogenen Ständen informieren Zöllnerinnen und Zöllner aus ihren verschiedensten Arbeits- und Zuständigkeitsbereichen und bieten auch die Möglichkeit zum selbst Ausprobieren und Mitmachen. Zum 75-jährigen Jubiläum des ZOLLs blicken wir über ein nostalgisches Büro "in die Vergangenheit". Ausgefallene teils erschreckende vom ZOLL beschlagnahmte Exemplare aus der geschützten Tier- und Pflanzenwelt werden wieder im Foyer des Hauptzollamtes ausgestellt. Geplant sind auch spontane Vorführungen zu verschiedenen Themen, wie Schwarzarbeitsbekämpfung und Scan-Van, Live-Interviews durch die Pressesprecherin mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen sowie Vorführungen mit dem Zollhund "Siri". Gerne sprechen wir mit Ihnen auch über bereits veröffentlichte Fälle und Erfolge in der Schwarzarbeitsbekämpfung, Steueraufsicht, Kontrolle der Verkehrswege, Zollabfertigung, der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, unserer Serviceleistungen für Herstellerbetriebe und vieles mehr. Für Kinder ist als besonderes Highlight das lebensgroße Maskottchen des ZOLLs namens "Mateo" vor Ort. Fotos mit Zollkelle, Schirmmütze und Zollhund oder im Streifenwagen sowie eine eigene Kinderstation warten darauf, entdeckt zu werden. Diejenigen, die erkunden wollen, ob sie für den waffentragenden Bereich des ZOLLs geeignet sind, dürfen einen kleinen Fitnesstest mitmachen. "Die Vielfältigkeit unserer Arbeit ist die große Stärke des ZOLLs. Sei es als attraktiver Arbeitgeber oder als Partner der Wirtschaft. Auch wir leisten einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit unseres Landes.", erklärt Rolf Wundrack, neuer Leiter des Hauptzollamts Rosenheim und davor beim Zollfahndungsamt München tätig. "Wir freuen uns darauf, Ihnen am Tag der offenen Tür demonstrieren zu dürfen, was es heißt, Teil unseres großen "Teams für Gerechtigkeit" zu sein. Jeder von uns ist stolz, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns auf anregende und interessante Gespräche."

Einlass ist ab 09:45 Uhr am Haupttor.

Ablauf im Überblick:

10:00 Uhr: Begrüßung, Vorstellung der Ausbildungsleitung

10:15 Uhr: Vorführung einer Zollkontrolle durch die Kontrolleinheit Verkehrswege

ab 11:30 - ca. 12:45 Uhr: Vorträge zur Ausbildung im mittleren Dienst und zum dualen Studium

13:15 Uhr: Begrüßung durch den neuen Leiter des Hauptzollamts Rosenheim, Rolf Wundrack

15:00 Uhr: ZOLL-Quiz mit Gewinnspiel

Ende ca. 17:00 Uhr

Dazwischen und immer wieder ohne zeitliche Vorgabe: Diensthundvorführungen, Demonstrationen und Vorführungen zur Arbeit des ZOLLs, "ZOLL-Kino", Live-Interviews.

Informationen auch unter: https://www.zoll.de/SharedDocs/Dienststellen/DE/1_DSSD_Importer/Hauptzollamt/HZA_Rosenheim/HZA_Rosenheim_7750/HZA_Rosenheim_7750.html?category=Ausbildung

Informationen zur Ausbildung und dualem Studium: Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Studium "Gehobener nichttechnischer Zolldienst" dauert drei Jahre und schließt mit dem "Bachelor of Laws" (LL.B.). Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk, die theoretischen Abschnitte an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Nordrhein-Westfalen) und Rostock absolviert. Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin 01.09.2027 sowohl für den mittleren also auch den gehobenen Dienst ist der 15.10.2026.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter "Der Zoll", Beruf und Karriere und unter www.zoll-karriere.de.

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