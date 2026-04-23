Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: 91-Jährige Opfer eines Schockanrufs - Betrügerin erbeutet Schmuck im fünfstelligen Wert

Hattingen (ots)

Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde eine 91-jährige Hattingerin am 22. April gegen 14:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen meldete sich ein falscher Polizeibeamter bei der Hattingerin und teilte mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei die Tochter festgenommen worden und es müsse eine Kaution für ihre Freilassung bezahlt werden. Dazu wurde ein hoher Geldbetrag gefordert. Da die Hattingerin lediglich über hochwertigen Schmuck in ihrer Wohnung verfügte, suchte sie Goldschmuck zusammen und übergab kurze Zeit später Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert.

Die Abholerin des Schmucks konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 1,65 m bis 1,70 m groß, stämmige Figur, hellblonde, kurze, lockige Haare, auffallend geschminkt. Sie trug zur Abholung einen hellen Mantel und eine bunte Korbtasche.

Nach der Tat entfernte sich die Abholerin in unbekannte Richtung.

Erst später stellte die 91-Jährige fest, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch einmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, legen sie sofort auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

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