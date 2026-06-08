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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos im Stadtteil Seckenheim aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen in Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr und Samstagmittag, 12.00 Uhr im Stadtteil Seckenheim mehrere Autos auf und entwendeten daraus verschiedene Wertgegenstände.

Die Unbekannten drangen im fraglichen Zeitraum in der Ihringer Straße in einen BMW, im Gutacher Ring in einen Toyota und in der Straße Am Stock in einen VW ein. Dabei erbeuteten sie unter anderem ein Navigationsgerät, Bargeld, Sonnenbrillen, Ohrhörer der Marke Apple sowie Bekleidungs- und Sportartikel und persönliche Gegenstände der Geschädigten.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Seckenheim dauern an. Inwiefern ein Tatzusammenhang der drei Fälle sowie zu weiteren geleichgelagerten Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Warhnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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