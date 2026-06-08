Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Samstagvormittag in Schwetzingen.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 11.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der L 630 von Schwetzingen in Richtung B 535 unterwegs. An der Einmündung zur L 543 (Schwetzinger Straße) missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem Nissan einer 76-jährigen Frau zusammen, die die Schwetzinger Straße von Plankstadt in Richtung Schwetzingen befuhr und an der Einmündung nach links in Richtung Schwetzingen abbiegen wollte. Der Nissan prallte ab und kam im Straßengraben zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 76-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde nach Erstversorgung zur Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der mit rund 25.000 Euro beziffert werden kann.

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