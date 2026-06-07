Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: St. Leon Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Rettungshubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie zuvor berichtet kam es am Abend auf der Autobahn 5 kurz vor dem Kreuz Walldorf zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ein Skoda Fabia auf dem rechten Fahrstreifen einem Kia Ceed hinten auf, der wiederum auf einen Dacia Duster geschoben wurde.

Die drei Insassen des Kia, davon zwei Kinder im Vorschulalter sowie die Fahrerin des Skoda wurden durch den Auffahrunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der bereits angeforderte Rettungshubschrauber kam glücklicherweise nicht zum Einsatz.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn wurde der rechte Fahrstreifen für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen bis 20:45 Uhr gesperrt.

Die Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf geführt.

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