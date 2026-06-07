Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Rettungshubschrauber im Einsatz - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Sonntag um kurz nach 19:00 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 5 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Über die genaue Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Genaue Angaben über Beteiligte, Verletzte und das Schadensausmaß können noch nicht gemacht werden. Die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. Zum Zweck der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn aktuell voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

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