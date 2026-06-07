Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs im Auto

Walldorf (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, gegen 17:17 Uhr sollte ein VW Golf in der Schwetzinger Straße in Walldorf durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 23-jährige Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er in mehrere kleine Seitenstraßen abbog. Nach einer kurzen Hinterherfahrt des Streifenwagens durch das Wohngebiet konnte der VW gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Dem Fahrer wurde im Polizeirevier Wiesloch eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen musste er seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen und sieht verschiedenen Strafanzeigen entgegen.

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