Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Gartencenters - Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr kam es am Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Hauptstraße Wiesloch.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte beim Ausparken einen Ford Kuga und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell