POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Fahrzeugbrand in der Straße "Emmertsgrundpassage", Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Freitagabend, den 05.06.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Heidelberger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen und einem 21-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor bereits auf einem Partyboot aufeinandergetroffen. Als sie sich später erneut in ...

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