POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Fahrzeugbrand in der Straße "Emmertsgrundpassage", Pressemitteilung Nr. 1
Heidelberg (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr in der Straße Emmertsgrundpassage im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund im Einsatz, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand gibt es keine verletzten Personen. Es wird nachberichtet.
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