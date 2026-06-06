PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wechselseitige Körperverletzung nach verbalem Streit in Gaststätte

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, den 05.06.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Heidelberger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen und einem 21-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor bereits auf einem Partyboot aufeinandergetroffen. Als sie sich später erneut in einer Gaststätte in der Altstadt begegneten, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, bei welchem zahlreiche Schimpfwörter der Gossensprache ausgetauscht wurden. Aufgrund der Auseinandersetzung wurden die beiden Herren durch das Sicherheitspersonal zum Verlassen der Gaststätte aufgefordert.

Vor dem Lokal setzte sich der Streit fort und mündete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 19-jährige eine stark blutende Verletzung im Gesichtsbereich und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 08:24

    POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

    Heidelberg (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026, gegen 17.45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei einen Fahrzeugführer im Heidelberger Stadtgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkohol- und Cannabiseinfluss stand. Zudem war er nich im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 15:16

    POL-MA: Mannheim: Einbruch auf Baustelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte auf die Baustelle eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Lindenhof ein. Die Unbekannten brachen ein an der Baustelle angebrachtes Schlüsseldepot auf und drangen mittels der erbeuteten Schlüssel in das Anwesen ein. Im Gebäudeinneren brachen sie die Tür zu den Kellerräumen auf und nahmen dort zwei hochwertige Fahrräder, Werkzeuge sowie eine ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 14:55

    POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Freitagmorgen rissen unbekannte Täter in Altlußheim einen Zigarettenautomaten aus der Wand und entwendeten diesen. Die Unbekannten legten gegen 1.15 Uhr Seile um den Automaten und befestigten diese an einem VW-Kastenwagen. Mittels des Fahrzeugs rissen sie den Automaten aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren