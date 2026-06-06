PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Heidelberg (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, gegen 17.45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei einen Fahrzeugführer im Heidelberger Stadtgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkohol- und Cannabiseinfluss stand. Zudem war er nich im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 52-Jährigen Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Beweisanzeichen auf einen vorausgegangenen Konsum von Cannabis.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Bescheinigung war, die zum Führen des kontrollierten Kraftfahrzeugs nicht ausreichte.

Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt sowie das Führen von jeglichen Kraftfahrzeugen untersagt. Das Fahrzeug wurde anschließend durch eine berechtigte Person abgeholt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 15:16

    POL-MA: Mannheim: Einbruch auf Baustelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte auf die Baustelle eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Lindenhof ein. Die Unbekannten brachen ein an der Baustelle angebrachtes Schlüsseldepot auf und drangen mittels der erbeuteten Schlüssel in das Anwesen ein. Im Gebäudeinneren brachen sie die Tür zu den Kellerräumen auf und nahmen dort zwei hochwertige Fahrräder, Werkzeuge sowie eine ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 14:55

    POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Freitagmorgen rissen unbekannte Täter in Altlußheim einen Zigarettenautomaten aus der Wand und entwendeten diesen. Die Unbekannten legten gegen 1.15 Uhr Seile um den Automaten und befestigten diese an einem VW-Kastenwagen. Mittels des Fahrzeugs rissen sie den Automaten aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren