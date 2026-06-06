Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Heidelberg (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, gegen 17.45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei einen Fahrzeugführer im Heidelberger Stadtgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkohol- und Cannabiseinfluss stand. Zudem war er nich im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 52-Jährigen Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Beweisanzeichen auf einen vorausgegangenen Konsum von Cannabis.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Bescheinigung war, die zum Führen des kontrollierten Kraftfahrzeugs nicht ausreichte.

Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt sowie das Führen von jeglichen Kraftfahrzeugen untersagt. Das Fahrzeug wurde anschließend durch eine berechtigte Person abgeholt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

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