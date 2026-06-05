Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Aussteigen aus dem Auto Unfall verursacht - beteiligte Radfahrerin flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Schriesheim erlitt eine unbekannte Fahrradfahrerin leichte Verletzungen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein 65-jähriger Mann hatte seinen Renault gegen 8.15 Uhr in der St.-Wolfgang-Straße geparkt und wollte aussteigen. Dabei übersah er eine von hinten herannahende Frau auf ihrem Fahrrad und stieß beim Öffnen der Fahrertür gegen die Fahrradfahrerin. Diese stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen am Knie zu und klagte über Schmerzen im Kiefer. Eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte lehnte sie ab. Nachdem sie sich die Kontaktdaten des Renault-Fahrers notiert hatte, gab sie an, dass sie wegen der unmittelbar bevorstehenden Geburt des Kindes ihrer Tochter dringend weg müsse, stieg auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Ihre Kontaktdaten hatte sie zuvor nicht preisgegeben

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur beteiligten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

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