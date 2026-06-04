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POL-COE: Coesfeld, Isfelder Weg/ Autos kollidieren

POL-COE: Coesfeld, Isfelder Weg/ Autos kollidieren
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Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (03.06.26) am Isfelder Weg zusammengestoßen. Gegen 8.25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dülmener einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Pascherhook. Am Isfelder Weg wollte er eine Kreuzung queren, um geradeaus weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer 80-jährigen Dülmenerin. Der Mann lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Die eintreffenden Polizisten leisteten bei der Seniorin Erste Hilfe. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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