Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sükerhook/ Einbruch in Verkaufsbüdchen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Dienstag (02.06.25) in ein Verkaufsbüdchen in der Bauerschaft Sükerhook eingebrochen. Gegen 5.05 Uhr brach der Täter gewaltsam eine Tür auf. Er floh ohne Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre - hohe Stirn - Kappe - schwarze Kapuzenjacke - braune Arbeitshose

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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