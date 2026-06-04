POL-COE: Coesfeld, Sükerhook/ Einbruch in Verkaufsbüdchen
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Mann ist am Dienstag (02.06.25) in ein Verkaufsbüdchen in der Bauerschaft Sükerhook eingebrochen. Gegen 5.05 Uhr brach der Täter gewaltsam eine Tür auf. Er floh ohne Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich - circa 40 Jahre - hohe Stirn - Kappe - schwarze Kapuzenjacke - braune Arbeitshose
Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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