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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

An der Hohenholter Straße sind mindestens vier Unbekannte am Dienstag (02.06.25) in eine Halle eingebrochen. Gegen 00.55 Uhr fuhren sie mit einem entwendeten Opel Movano mit Unnaraner-Kennzeichen auf das Gelände, öffneten gewaltsam das Tor einer Lagerhalle und flüchteten mit Materialien für den Handwerksgebrauch. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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