POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots) - Eine Lüdinghauserin entschied sich am Montag (01.06.25) im letzten Moment, eine fünfstellige Summe nicht an einen falschen Polizisten zu übergeben. Das forderte er zuvor während eines Schockanrufs gegen 20.30 Uhr. Der Täter führte das Gespräch auf Russisch und gab vor, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Geld sei nötig, um den vermeintlich verursachten Schaden zu regulieren. ...

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