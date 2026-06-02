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POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße, Struckstraße/Auto angezündet und geflüchtet - Fahndung nach Tatverdächtigem

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße, Struckstraße/Auto angezündet und geflüchtet - Fahndung nach Tatverdächtigem
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Coesfeld (ots)

Einen brennenden Pkw stellte eine Zivilstreife der Polizei am Dienstag (02.06.) gegen 02:10 Uhr im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße/Struckstraße fest. Der linke Vorderreifen des weißen Citroen Kastenwagens stand in Flammen, gleichzeitig entfernte sich eine tatverdächtige Person auf einem E-Scooter in Richtung Tüllinghofer Straße.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, dennoch gelang es dem Verdächtigen, durch einen Hinterhof und dort über einen Zaun zu flüchten. Weitere Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen erfolglos.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung, die zur Unterstützung hinzugezogen werden konnte, löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - osteuropäisches Erscheinungsbild
   - osteuropäischer Akzent
   - kurze Haare
   - schwarze Jacke
   - blaue lange Jeans

Auf seiner Flucht ließ der Mann seinen E-Scooter und eine auffällige Umhängetasche mit Camouflage-Muster zurück.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat oder die Verfolgung möglicherweise beobachtet und kann Zeugenhinweise geben? Wo sind die abgebildete Umhängetasche oder Teile des Inhalts bekannt, insbesondere in Kombination mit der beschriebenen Person? Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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