Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Nach Schockanruf: Geld nicht übergeben

Coesfeld (ots)

Eine Lüdinghauserin entschied sich am Montag (01.06.25) im letzten Moment, eine fünfstellige Summe nicht an einen falschen Polizisten zu übergeben. Das forderte er zuvor während eines Schockanrufs gegen 20.30 Uhr. Der Täter führte das Gespräch auf Russisch und gab vor, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Geld sei nötig, um den vermeintlich verursachten Schaden zu regulieren. Als einer der Betrüger erschien, entschied sich die Frau, die Summe nicht auszuhändigen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der wie folgt beschrieben wird:

-namentlich stellte sich der Täter als "Leon" vor -circa 21 Jahre alt -circa 1,70 Meter -dünne Statur -blonde Haare -deutsch - russisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt, wer diese Person und mögliche auswärtige Fahrzeuge zur genannten Uhrzeit im Bereich der Alfred-Delp-Straße beobachtet hat und bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

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