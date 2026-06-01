POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/ Grauer Mini One D beschädigt

Coesfeld (ots) - Einen Polizeieinsatz gab es am Samstag (30.05.26) am Hit-Markt. Gegen 20.10 Uhr pfiffen ein 38-jähriger und ein 37-jähriger serbischer Staatsbürger zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahre hinterher und zeigten obszöne Gesten. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Syrien bekam das mit und forderte die alkoholisierten Männer auf, das Verhalten zu ...

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