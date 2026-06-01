POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/ Grauer Mini One D beschädigt
Coesfeld (ots)
An der Haverlandhöhe hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (29.05.26) einen grauen Mini One D beschädigt. Zwischen 7.55 Uhr und 12.50 Uhr stand das Auto auf dem Lehrerparkplatz der Kardinal-von-Galen Schule. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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