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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Windmühlenweg/ Ascheberger schlägt Gäste einer Veranstaltung

Coesfeld (ots)

Mehrere Anzeigen und eine Nacht im Gewahrsam gab es für einen alkoholisierten 36-jährigen Ascheberger am Samstag (30.05.26). Gegen 23.30 Uhr erschien der Mann auf einer Veranstaltung einer Reithalle am Windmühlenweg, auf der er eine 18-jährige Frau aus Drensteinfurt auf sexueller Grundlage beleidigte.

Vier Zeugen bemerkten das und sprachen den Mann darauf an. Der Ascheberger schlug daraufhin um sich und dreien ins Gesicht. Die drei getroffenen Männer aus Ascheberg im Alter zwischen 17 Jahren und 33 Jahren erlitten dadurch Verletzungen, mussten jedoch in kein Krankenhaus. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es den Zeugen, den 36-Jährigen am Boden zu fixieren.

Als die Polizisten ihn übernahmen, verhielt er sich durchweg renitent und unkooperativ. Der Mann sperrte seine Arme, versuchte um sich zu schlagen und zu treten. Auch spuckte er in Richtung der Polizisten. Das führte der Mann auf dem Weg in den Streifenagen sowie in das Gewahrsam und im Gewahrsam fort. Dort wollte er zudem Polizisten und eine Ärztin attackieren, was ihm nicht gelangt. Im Gewahrsam beschädigte der Ascheberger die Zellentür.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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