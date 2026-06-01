POL-COE: Ascheberg, Herbern, Merschstraße/Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Merschstraße in Herbern versucht, in eine Apotheke einzubrechen. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (28.05.26) und 11.30 Uhr am Freitag (29.05.26) gelang es nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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