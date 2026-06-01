POL-COE: Ascheberg, Herbern, Merschstraße/Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Auf der Schützenstraße in Havixbeck stürzte am 29.05.2026, gegen 17 Uhr, eine 55-Jährige Radfahrerin aus Havixbeck aufgrund von Öl auf der Fahrbahn. Zuvor war an dieser Steller einer Landmaschine eine Hydraulikleitung geplatzt und der Grund der Straßenverunreinigung. Der Verursacher war vor Ort und kümmerte sich bereits um die Einleitung der ...

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