POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg
Verkersunfallflucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 18.30 Uhr, den auf dem Stockhover Weg in Dülmen geparkten weißen DS eines 25-jährigen Dülmeners und flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
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Fax: 02541-14-195
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