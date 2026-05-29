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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Althoffsweg/Werkzeug aus Transporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum von Donnerstag (28.05.), 17:30 Uhr bis Freitag (29.05.), 06:15 Uhr einen Transporter mit Pritschenaufbau sowie einen Anhänger auf. Diese waren am Althoffsweg abgestellt. Sie durchsuchten den Innenraum des Transporters und entwendeten aus einer Transportkiste auf der Ladefläche diverse Werkzeuge. Vom Anhänger wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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