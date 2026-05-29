POL-COE: Havixbeck, Althoffsweg/Werkzeug aus Transporter gestohlen
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum von Donnerstag (28.05.), 17:30 Uhr bis Freitag (29.05.), 06:15 Uhr einen Transporter mit Pritschenaufbau sowie einen Anhänger auf. Diese waren am Althoffsweg abgestellt. Sie durchsuchten den Innenraum des Transporters und entwendeten aus einer Transportkiste auf der Ladefläche diverse Werkzeuge. Vom Anhänger wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-201 entgegen.
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