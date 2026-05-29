POL-COE: Havixbeck, Althoffsweg/Werkzeug aus Transporter gestohlen

Coesfeld (ots) - Eine verdächtige Person mit einem Messer meldete ein Zeuge der Polizei am Freitag (29.05.) gegen 05:40 Uhr auf einem Feld im Bereich Weddern. Als die alarmierten Polizeibeamten wenig später am Einsatzort eintrafen, war der Mann noch vor Ort. Er hielt ein etwa 10 cm langes Küchenmesser in der Hand und machte einen verwirrten Eindruck. Weitere ...

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