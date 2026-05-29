Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern/Polizisten mit Messer bedroht - Warnschuss abgegeben

Coesfeld (ots)

Eine verdächtige Person mit einem Messer meldete ein Zeuge der Polizei am Freitag (29.05.) gegen 05:40 Uhr auf einem Feld im Bereich Weddern.

Als die alarmierten Polizeibeamten wenig später am Einsatzort eintrafen, war der Mann noch vor Ort. Er hielt ein etwa 10 cm langes Küchenmesser in der Hand und machte einen verwirrten Eindruck. Weitere Personen befanden sich nicht in der Nähe.

Die Aufforderungen der Beamten, das Messer fallen zu lassen, ignorierte der Mann zunächst und hielt dieses bedrohlich in Richtung der Polizisten. Erst, als diese einen Warnschuss in die Luft abgaben, legte der Mann das Messer ab und entfernte sich davon. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und durchsuchten ihn, stießen jedoch auf keine weiteren gefährlichen Gegenstände.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Nach ärztlicher Untersuchung ordnete das Ordnungsamt die Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus an.

Die Personalien des offenbar wohnungslosen Tatverdächtigen sind bislang nicht eindeutig geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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