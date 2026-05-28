POL-COE: Olfen, Schlosserstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Schlosserstraße in eine Fertigungshalle eingebrochen und entwendeten Baumaterial. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (27.05.26) und 00.20 Uhr am Donnerstag (28.05.26) schlugen die Täter einen Rolltoreinsatz ein, um ins Innere zu gelangen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell