Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitagnachmittag konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt beobachtet werden, wie am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim ein 40-jähriger Radfahrer ohne ersichtlichen Grund stürzte. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann zwar unverletzt, jedoch stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Dem Beschuldigten wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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