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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugensuche nach Unfallflucht

Speyer (ots)

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Wormser Landstraße, Bereich Speyer-Nord, eine Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger Autofahrer war in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als ihm auf Höhe einer Tankstelle ein Peugeot-Kombi entgegenkam. Der Fahrer des Peugeot setzte zu einem Überholvorgang an und touchierte dabei das Fahrzeug des 52-Jährigen im Bereich des hinteren Kotflügels. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen maximal fünf Jahre alten Peugeot-Kombi handeln. Der Fahrer wird als circa 60-jähriger Mann beschrieben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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