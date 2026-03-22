Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt führt zur Sicherstellung des Führerscheins

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:03 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Lönneberga Straße einen 34-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Infolgedessen wurde der 34-Jährige zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel präventiv einbehalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

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