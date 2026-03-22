Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 42-Jähriger nach wiederholten Belästigungen in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Am Samstagmittag kam es im Bereich der Iggelheimer Straße zu mehreren Polizeieinsätzen aufgrund eines alkoholisierten 42-Jährigen. Der Mann fiel zunächst durch auffälliges Verhalten auf der Straße auf, verhielt sich jedoch ruhig. Im weiteren Verlauf des Tages belästigte er jedoch Kunden und Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes und ignorierte einen zuvor erteilten Platzverweis. Da er schließlich erneut an der Örtlichkeit erschien, Passanten belästigte und sich zudem öffentlich entkleidete, wurde er zur Unterbindung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell