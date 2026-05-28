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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Fahrradfahrer. Gegen 15.30 Uhr befand sich am Mittwoch (27.05.26) eine Autofahrerin im Kreisverkehr an der Nordlandwehr, als unvermittelt ein Fahrradfahrer einfuhr. Daraufhin kam es zur Kollision. Der Unbekannte fiel auf die Motorhaube, stand wieder auf und flüchtete in Richtung Lehmkuhle. Das schwarze Mountainbike war nicht mehr fahrbereit, weshalb er es schob.

Der jugendliche Radfahrer wird auf rund 16 Jahre geschätzt, ist circa 1,70 Meter - 1,75 Meter, hat dunkelblonde, möglichweise gewellte Haare und eine kräftige Statur. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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