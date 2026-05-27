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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Coesfelder Straße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 8 Uhr am Dienstag (26.05.26) und 11.15 Uhr am Mittwoch (27.05.26) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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