POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Coesfelder Straße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 8 Uhr am Dienstag (26.05.26) und 11.15 Uhr am Mittwoch (27.05.26) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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