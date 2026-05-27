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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Burgstraße/ Schmuck entwendet

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstag (26.05.26) Schmuck aus einem Haus an der Burgstraße entwendet. Gegen 15.45 Uhr gaben die Täterinnen sich als Spendensammler aus. Eine bat darum, die Toilette nutzen zu dürfen. Die andere Frau verwickelten den Bewohner in ein Gespräch. Kurz darauf war der Schmuck weg.

Beide Frauen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

   - weiblich
   - circa 18 Jahre alt
   - ein braun-oranges Oberteil
   - schwarze lange Haare
   - einen hellen Rock
   - gebrochene deutsche Sprache

Person 2:

   - weiblich
   - circa 18 Jahre alt
   - schwarze lange Haare
   - einen hellen Rock
   - gebrochene deutsche Sprache

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise und fragt, wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich der Burgstraße oder angrenzenden Straßen die Frauen und auswärtige Fahrzeuge beobachtet hat. Möglicherweise hatten die Täterinnen zuvor bereits bei anderen Adressen geklingelt.

Die Polizei rät:

   -Lassen Sie Ihnen unbekannte Personen nicht in das Haus. 
-Verweisen Sie bei der Frage nach einer Toilette auf die örtliche 
Gastronomie. -Unlautere Spendensammler nutzen oft schlecht gemachte 
Listen, auf denen der Spendenzweck oder die Einrichtung nur 
rudimentär oder gar nicht benannt sind. -Oftmals existieren die 
angegebenen Verbände nicht, für die gesammelt wird.
   - Betrügerische Sammler drängen Ihnen ein Klemmbrett mit einer 
     Unterschriftenliste auf und fordern sofort Bargeld. -Täter geben
     sich oft als gehörlos oder stumm aus, um kritischen Fragen 
     auszuweichen. -Es wird kein offizieller Spendennachweis oder 
     eine ordnungsgemäße Spendenquittung ausgestellt. -Lassen Sie 
     sich auf keine Spende mit der EC-Karte ein. Dieses nutzen die 
     Betrüger, um höhere Summen zu erbeuten. -Rufen Sie im Notfall um
     Hilfe und die Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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