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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Lise-Meitner-Straße/ Schwarzer BMW xdrive 50 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (26.05.26) einen schwarzen BMW xdrive 50 an der Lise-Meitner-Straße beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr stand das Auto auf einem Parkstreifen vor einem Getränkemarkt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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