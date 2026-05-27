POL-COE: Nottuln, Lise-Meitner-Straße/ Schwarzer BMW xdrive 50 beschädigt

Coesfeld (ots) - Zwei Unbekannte versuchten gegen 4.05 Uhr am Mittwoch (27.05.26) die Reifen eines schwarzen VW Golf an der Straße Alter Ostdamm zu entwenden. Als die Täter Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung Innenstadt und bogen an der Steinkuhle ab. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - kurze/ dunkle Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - 40-45 Jahre alt Eine der unbekannten ...

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