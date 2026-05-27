Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Reifendiebe werden gestört

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte versuchten gegen 4.05 Uhr am Mittwoch (27.05.26) die Reifen eines schwarzen VW Golf an der Straße Alter Ostdamm zu entwenden. Als die Täter Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung Innenstadt und bogen an der Steinkuhle ab.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - kurze/ dunkle Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - 40-45 Jahre alt

Eine der unbekannten Personen trug einen großen Gegenstand unter dem Arm, der andere eine Wasserflasche. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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