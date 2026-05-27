POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Schwarzer VW Touran beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (27.05.26) einen schwarzen VW Touran beschädigt. Zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Neben dem Fahrzeug stand ein weißer Kastenwagen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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