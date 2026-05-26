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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Straße Indehell hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat beschädigt. Zwischen 18 Uhr am Montag (25.05.26) und 9.45 Uhr am Dienstag (26.05.26) stand das Auto am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg.

Auch am Jakobiring kümmerte sich der Verursacher nicht um seine Anschlusspflichten, nachdem er einen grauen Leapmotor beschädigt hatte. Die Unfallzeit liegt zwischen 13 Uhr am Sonntag (24.05.26) und 8.30 Uhr am Dienstag (26.05.26). Die Polizei in Coesfeld bittet in beiden Fällen unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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