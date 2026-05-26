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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Liebigstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

An der Liebigstraße sind Unbekannte in ein Gebäude eingebrochen. Zwischen 11 Uhr am Samstag (23.05.26) und 10.40 Uhr am Montag (25.05.26) schlugen die Täter eine Scheibe ein. Angaben über mögliche entwendete Gegenstände liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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