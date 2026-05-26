POL-COE: Nottuln, Liebigstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Liebigstraße sind Unbekannte in ein Gebäude eingebrochen. Zwischen 11 Uhr am Samstag (23.05.26) und 10.40 Uhr am Montag (25.05.26) schlugen die Täter eine Scheibe ein. Angaben über mögliche entwendete Gegenstände liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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