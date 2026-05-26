POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Kolpingstraße/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Nachdem ein 70-jähriger Sendener am Samstag (23.05.) zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Herrenstraße war, sprach ihn gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz ein unbekannter Mann an und bat um Spenden. Der Sendener spendete nicht, trug jedoch seinen Namen in eine Liste ein. Später bemerkte er das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages aus seinem ...

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