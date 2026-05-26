POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Kolpingstraße/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Montag (26.05.26) an der Kolpingstraße in Capelle die Hecktür eines Handwerkerfahrzeugs aufgebrochen. Gegen 2.45 Uhr löste die Alarmanlage aus, worauf die Täter flüchteten. Eine Zeugin beobachtete zwei wegfahrende Fahrzeuge. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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