Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße/Trickdieb erbeutet Bargeld

Coesfeld (ots)

Nachdem ein 70-jähriger Sendener am Samstag (23.05.) zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Herrenstraße war, sprach ihn gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz ein unbekannter Mann an und bat um Spenden. Der Sendener spendete nicht, trug jedoch seinen Namen in eine Liste ein. Später bemerkte er das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages aus seinem Portemonnaie. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 170cm - 180cm groß - ca. 30 Jahre alt - schwarze Haare - weißes T-Shirt

Es liegen Hinweise vor, dass die Person sich in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich des Supermarktes aufgehalten hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell