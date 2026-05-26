Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Hauptstraße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

An der Hauptstraße in Seppenrade endete am Freitag (22.05.26) die Autofahrt für einen 28-jährigen Mann aus Nordkirchen. Gegen 22.35 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

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