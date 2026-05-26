Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/ Alkoholisiert und mit ungekühltem Fleisch unterwegs

Coesfeld (ots)

Bei sommerlichen Temperaturen hat ein alkoholisierter 34-jähriger Niederländer am Samstag (23.05.26) Fleisch ungekühlt transportiert. Geholt hatte er es in Offenbach (Hessen), gedacht war es für seine rund 430 Kilometer entfernte Gastronomie in den Niederlanden. Der Anruf eines Zeugen verhinderte die Zubereitung, da dieser gegen 17.25 Uhr das in Schlangenlinien fahrende Auto auf der B474 bei Lette meldete. Polizisten stoppten den Fahrer am Fahrbahnrand. In dem Auto entdeckten sie mehrere geleerte Bierdosen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 2,6 Promille positiv.

Während der Kontrolle fielen die zwei ungekühlten Pappkisten mit Hackfleischprodukten auf. Der Mann aus den Niederlanden musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Der 34-Jährige hinterlegte eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens und durfte nicht weiterfahren. Die Polizisten stellten zudem fest, dass die niederländische Fahrerlaubnis des Mannes widerrufen wurde. Das Fleisch vernichteten die Beamten nach Rücksprache mit dem Veterinäramt.

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