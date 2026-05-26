Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge rief am Samstag (23.05.26) die Polizei, um ein in Schlangenlinien fahrendes Auto zu melden. Gegen 19.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung die 51-jährige Autofahrerin aus Köln an der Lüdinghauser Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit rund 2,6 Promille positiv. Die Kölnerin musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellte ihren Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Zudem stellte sich heraus, dass sie mutmaßlich nach einem Verkehrsunfall in Münster geflüchtet war. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

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