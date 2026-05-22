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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Kia Sorento beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (22.05.26) einen schwarzen Kia Sorento beschädigt. Das geschah zwischen 10.15 Uhr und 11.05 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.05.2026 – 14:05

    POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Verdacht der Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Positiv auf Opiate verlief am Freitag (22.05.26)der freiwillige Drogenvortest eines 28-jährigen Autofahrers aus Dülmen. Gegen 09.40 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Hansestraße gestoppt. Aufgrund des Ergebnisses musste der Dülmener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte ...

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