POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Kia Sorento beschädigt

Coesfeld (ots) - Positiv auf Opiate verlief am Freitag (22.05.26)der freiwillige Drogenvortest eines 28-jährigen Autofahrers aus Dülmen. Gegen 09.40 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Hansestraße gestoppt. Aufgrund des Ergebnisses musste der Dülmener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte ...

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