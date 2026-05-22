POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Kia Sorento beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (22.05.26) einen schwarzen Kia Sorento beschädigt. Das geschah zwischen 10.15 Uhr und 11.05 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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