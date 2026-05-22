Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen

Verkehrskontrollen in Dülmen fördern zahlreiche Verstöße zu Tage

Coesfeld (ots)

Im Rahmen eines Verkehrskontrolltages führte die Polizei Coesfeld im Bereich Dülmen von Mittwoch (20.05.2026, 7 Uhr) bis Donnerstag (21.05.2026, 2 Uhr) umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich Dülmen durch. Ziel war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden.

Im Fokus standen u.a. Geschwindigkeitsverstöße, Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Ablenkung durch elektronische Geräte. Zudem richtet die Polizei ihr Augenmerk auf den Schutz von Rad- und E-Scooter Fahrende.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten sowohl an stationären Kontrollstellen als auch im fließenden Verkehr.

Die Bilanz des Kontrolltages:

- 81 Geschwindigkeitsverstöße - 51 sonstige Verstöße, unter anderem Gurtverstöße und Mängel bei der Ladungssicherung - vier Blutproben wegen des Verdachts Fahren unter Betäubungsmittel - drei Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln - fünf Meldungen an Fahrerlaubnisbehörden zur Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen - drei vorläufige Festnahmen - eine Sicherstellung eines Pkw

Im Rahmen der Kontrollen fiel den Beamten am Nordring in Dülmen ein Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Polizisten hielten das Auto an und kontrollierten den 26-jährigen Fahrer aus Münster.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Speicheltest verlief positiv.

Bei der anschießenden Durchsuchung des Fahrens und des Fahrzeugs fanden die Polizisten eine nicht geringe Menge Cannabis sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag in typischer Dealerstückelung auf.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer ein weiterer Mann aus Everswinkel sowie eine Frau aus Münster. Die Frau wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zunächst vorläufig festgenommen. Nach Prüfung möglicher Haftgründe wurden auch sie jedoch bis zu ihren Strafverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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