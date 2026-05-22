Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Fahrradfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrradfahrerinnen sind am Donnerstag (21.05.26) zusammengestoßen. Gegen 14.10 Uhr wollte eine 56-jährige Frau aus Lüdinghausen aus einer Grundstücksein- ausfahrt in der Bauerschaft Ondrup auf einen beschilderten Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Seppenrade fahren. Dort war gleichzeitig eine 61-jährige Frau aus Münster in Richtung Dülmen unterwegs. Beide erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

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