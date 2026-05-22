Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Davidstraße/ Ladendieb schlägt und beißt

Coesfeld (ots)

Ein polizeibekannter 40-jähriger Ladendieb ohne festen Wohnsitz hat am Donnerstag (21.05.26) Zeugen geschubst, gebissen und geschlagen. Gegen 15.05 Uhr entwendete der Mann Lebensmittel aus dem Netto. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und hielt den 40-Jährigen fest. Der Tatverdächtige versuchte sich loszureißen und zu fliehen, indem er sie schubste. Passanten eilten der Mitarbeiterin zu Hilfe. Der 40-Jährige schlug und biss zwei von ihnen. Niemand von ihnen benötigte eine medizinische Behandlung. Dank des Einsatzes der Zeugen war es dem 40-Jährigen nicht möglich zu fliegen. Die eingetroffenen Polizisten brachten den Tatverdächtigen ins Gewahrsam.

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