POL-COE: Dülmen, Weddern/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in das Anna-Katharinen Stift eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Dienstag (19.05.26) und 7 Uhr am Mittwoch (20.05.26) öffneten die Täter gewaltsam Fenster und eine Tür und flüchteten mit Geld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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