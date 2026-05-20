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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Werkzeuge aus einem VW-Transporter gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (19.05.26) und 6 Uhr am Mittwoch (20.05.26) stand das Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an der Darfelder Straße. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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