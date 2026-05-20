POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots) - Die Polizei bittet eine unfallbeteiligte Frau und einen Zeugen, sich zu melden. Am 15.05.26 parkte eine Nottulnerin gegen 10.20 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz vor dem Rossmann. Während ihres Einkaufs kam es zu einem Parkplatzrempler durch eine bislang unbekannte ältere Frau, die in einem silbernen/grauen Kleinwagen unterwegs war. Auf der Heckklappe links "zwischen" Scheinwerfer und Nummernschild war ein ...

mehr