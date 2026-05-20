POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Werkzeuge gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben Werkzeuge aus einem VW-Transporter gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (19.05.26) und 6 Uhr am Mittwoch (20.05.26) stand das Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an der Darfelder Straße. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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