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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet eine unfallbeteiligte Frau und einen Zeugen, sich zu melden. Am 15.05.26 parkte eine Nottulnerin gegen 10.20 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz vor dem Rossmann. Während ihres Einkaufs kam es zu einem Parkplatzrempler durch eine bislang unbekannte ältere Frau, die in einem silbernen/grauen Kleinwagen unterwegs war. Auf der Heckklappe links "zwischen" Scheinwerfer und Nummernschild war ein Firmenname oder Spruch aufgebracht. Die Frau sprach noch kurz mit der Nottulnerin, jedoch kam es nicht zum Personalienaustausch. Ein Mann beobachtete den Unfall aus dem Leergutbereich des Edeka. Die Polizei in Dülmen bitte beide Personen, sich unter 02594-793611 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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