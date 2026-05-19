POL-COE: Billerbeck, Wohngebiet Oberlau/Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Zwei Fahrradfahrer sind am Montag (18.05.26) gegen 18.20 Uhr an der Stever zusammengestoßen. Ein neunjähriger Junge aus Senden befuhr einen Fußgänger-/ Fahrradweg in Richtung Stever. Gleichzeitig war eine 40-Jährige aus Münster auf einem Fußgänger-/ Fahrradweg entlang der Stever unterwegs. An einer Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden. Die verletzte Frau aus Münster kam mit einem ...

mehr