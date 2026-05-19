POL-COE: Billerbeck, Wohngebiet Oberlau/Verdacht der Drogenfahrt
Coesfeld (ots)
Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Sonntag (17.05.26) gegen 12:00 Uhr im Wohngebiet Oberlau einen 19-jährigen Autofahrer aus Billerbeck. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Billerbecker musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.
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